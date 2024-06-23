У Греції виникла лісова пожежа через феєрверк, запущений з яхти: поліція затримала 13 людей

Про це повідомляє BBC.

В п'ятницю, 21 червня, пожежа охопила єдиний сосновий ліс на відомому туристичному острові, який лежить на південь від Афін. Зараз пожежу вдалося взяти під контроль, але з труднощами. Оскільки до пляжу немає доріг, рятувальникам довелося діставатися до нього морем, а гелікоптери скидали воду з повітря.

У суботній заяві грецька пожежна служба заявила, що всі заарештовані 13 осіб є громадянами Греції та постануть перед прокуратурою в неділю. У заяві не згадується яхта.

"Ми обурені тим, що деякі люди так безвідповідально кидають феєрверки в сосновий ліс", - сказав мер Гідри Гіоргос Кукудакіс грецькій телекомпанії ERT.



Греція перебуває в режимі підвищеної готовності до лісових пожеж, і влада готується до важкого літа, оскільки сухі умови, сильний вітер і високі температури продовжаться.

Літні лісові пожежі є звичайним явищем у Греції, і вчені пов’язують збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, у тому числі спеки, зі зміною клімату.

Але країна також має проблеми з підпалами - щонайменше 79 людей були заарештовані минулого серпня через смертоносні лісові пожежі. На початку цього року Греція запровадила жорсткіші закони про підпали, злочинцям загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у розмірі до 200 000 євро.