У Греції виникла лісова пожежа через феєрверк, запущений з яхти: поліція затримала 13 людей
У Греції поліція заарештувала 13 людей за запуск феєрверків з яхти, які спричинили лісову пожежу на острові Гідра
Про це повідомляє BBC.
В п'ятницю, 21 червня, пожежа охопила єдиний сосновий ліс на відомому туристичному острові, який лежить на південь від Афін. Зараз пожежу вдалося взяти під контроль, але з труднощами. Оскільки до пляжу немає доріг, рятувальникам довелося діставатися до нього морем, а гелікоптери скидали воду з повітря.
У суботній заяві грецька пожежна служба заявила, що всі заарештовані 13 осіб є громадянами Греції та постануть перед прокуратурою в неділю. У заяві не згадується яхта.
"Ми обурені тим, що деякі люди так безвідповідально кидають феєрверки в сосновий ліс", - сказав мер Гідри Гіоргос Кукудакіс грецькій телекомпанії ERT.
Греція перебуває в режимі підвищеної готовності до лісових пожеж, і влада готується до важкого літа, оскільки сухі умови, сильний вітер і високі температури продовжаться.
Літні лісові пожежі є звичайним явищем у Греції, і вчені пов’язують збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, у тому числі спеки, зі зміною клімату.
Але країна також має проблеми з підпалами - щонайменше 79 людей були заарештовані минулого серпня через смертоносні лісові пожежі. На початку цього року Греція запровадила жорсткіші закони про підпали, злочинцям загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у розмірі до 200 000 євро.
- У суботу, 15 червня, в окрузі Лос-Анджелеса спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила 14,5 км кв. території поблизу великої автомагістралі. Влада евакуювала 1200 людей.
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