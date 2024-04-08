У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"
Після звернення антикорупційного бюро Грузії національне агентство публічного реєстру країни прийняло рішення ліквідувати проросійську партію "Консервативний рух"
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Сьогодні в державі затвердили документ, у якому зазначені порушення, що, згідно з даними антикорупційним бюро, були допущені під час реєстрування політичної сили.
Водночас лідери "Консервативного руху" заявляють, що ліквідувати силу прийняла рішення правляча партія "Грузинська мрія".
Партія "Консервативний рух" була зареєстрована у 2021 році у Грузії членами проросійського інформаційного порталу "Альт-інфо". Вона мала намір брати участь у парламентських виборах, які відбудуться у державі в жовтні цього року.
- 14 березня минулого року в Тбілісі прокремлівське радикальне угруповання "Альт-Інфо" та прихильники партії "Консервативний рух" поблизу парламенту спалили прапор ЄС та декілька інших.
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