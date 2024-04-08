У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Сьогодні в державі затвердили документ, у якому зазначені порушення, що, згідно з даними антикорупційним бюро, були допущені під час реєстрування політичної сили.

Водночас лідери "Консервативного руху" заявляють, що ліквідувати силу прийняла рішення правляча партія "Грузинська мрія".

Партія "Консервативний рух" була зареєстрована у 2021 році у Грузії членами проросійського інформаційного порталу "Альт-інфо". Вона мала намір брати участь у парламентських виборах, які відбудуться у державі в жовтні цього року.