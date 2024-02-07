У Грузії повітряна куля наштовхнулась на високовольтну лінію: загинули троє пасажирів
У середу, 7 лютого, неподалік від села Асуреті в центральній частині Грузії повітряна куля під час польоту наштовхнулась на високовольтну лінію електропередачі, у результаті чого загинули всі троє пасажирів
Про це повідомляє "Грузія Online".
Зазначається, на момент інциденту на повітряній кулі перебували три людини, зокрема оператор телекомпанії "Формула", який здійснював зйомку.
За інформацією грузинського ЗМІ, усі троє пасажирів загинули.
- Напередодні вночі у селі Нергеті на заході Грузії стався великий зсув ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше троє мешканців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе