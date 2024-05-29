У Грузії проведуть новий масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
Новий масштабний мітинг проти остаточно ухваленого парламентом Грузії закону про "іноагентів" відбудеться в Тбілісі 2 червня о 20:00 за місцевим часом
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Зазначається, що мітинг відбудеться на площі Республіки.
"2 червня о 8 годині (вечора) ми знову зберемося на площі Республіки й продовжимо боротьбу", - сказав учасник та поет Раті Амаглобелі.
Наразі частина мітингувальників уже покинула проспект Руставелі. Інші перейшли до президентського палацу Орбеліані, щоб висловити подяку президентці Саломі Зурабішвілі.
- Парламент Грузії не врахував зауваження президентки Саломе Зурабішвілі, подолав її вето та остаточно затвердив закон про "іноагентів", який викликав масові протести у країні. Президентка закликає до проведення референдуму.
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