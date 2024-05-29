У Грузії проведуть новий масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що мітинг відбудеться на площі Республіки.

"2 червня о 8 годині (вечора) ми знову зберемося на площі Республіки й продовжимо боротьбу", - сказав учасник та поет Раті Амаглобелі.

Наразі частина мітингувальників уже покинула проспект Руставелі. Інші перейшли до президентського палацу Орбеліані, щоб висловити подяку президентці Саломі Зурабішвілі.