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У Грузії проведуть новий масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"

29 травня, 2024 середа
08:44
Світ Грузія протести

Новий масштабний мітинг проти остаточно ухваленого парламентом Грузії закону про "іноагентів" відбудеться в Тбілісі 2 червня о 20:00 за місцевим часом

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Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що мітинг відбудеться на площі Республіки.

"2 червня о 8 годині (вечора) ми знову зберемося на площі Республіки й продовжимо боротьбу", - сказав учасник та поет Раті Амаглобелі.

Наразі частина мітингувальників уже покинула проспект Руставелі. Інші перейшли до президентського палацу Орбеліані, щоб висловити подяку президентці Саломі Зурабішвілі.

  • Парламент Грузії не врахував зауваження президентки Саломе Зурабішвілі, подолав її вето та остаточно затвердив закон про "іноагентів", який викликав масові протести у країні. Президентка закликає до проведення референдуму.
Теги:
Суспільство
Грузія
акції протестів
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