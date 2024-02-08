У Грузії затвердили новий уряд: його очолить Кобахідзе

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Зазначено, що новий уряд підтримали 84 депутати, тоді як 10 проголосували проти.

Відповідно до конституції Грузії, президентка Саломі Зурабішвілі має два дні для призначення Кобахідзе прем’єр-міністром. Якщо вона цього не зробить, то глава уряду вважатиметься призначеним автоматично.

У парламенті Кобахідзе заявив, що главу міністерства економіки Левана Давіташвілі буде призначено першим віцепрем'єр-міністром.

Видання інформує, що 45-річний Кобахідзе - сьомий прем'єр від "Грузинської мрії", яка з осені 2012 року перебуває при владі.