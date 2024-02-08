У Грузії затвердили новий уряд: його очолить Кобахідзе
Парламент Грузії затвердив новий уряд країни, який очолить Іраклій Кобахідзе - голова правлячої партії "Грузинська мрія"
Про це повідомляє "Эхо Кавказа".
Зазначено, що новий уряд підтримали 84 депутати, тоді як 10 проголосували проти.
Відповідно до конституції Грузії, президентка Саломі Зурабішвілі має два дні для призначення Кобахідзе прем’єр-міністром. Якщо вона цього не зробить, то глава уряду вважатиметься призначеним автоматично.
У парламенті Кобахідзе заявив, що главу міністерства економіки Левана Давіташвілі буде призначено першим віцепрем'єр-міністром.
Видання інформує, що 45-річний Кобахідзе - сьомий прем'єр від "Грузинської мрії", яка з осені 2012 року перебуває при владі.
- 29 січня попередник Кобахідзе Іраклій Гарібашвілі подав у відставку.
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