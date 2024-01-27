У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), на південному тихоокеанському узбережжі Гватемали ввечері 26 січня стався землетрус магнітудою 6,1, який змусив деяких людей залишити свої будинки.

Землетрус також відчувався в сусідньому Сальвадорі. Офіційні особи там назвали землетрус "сильним" і заявили, що стежать за розвитком подій.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Епіцентр землетрусу був поблизу гватемальського міста Таксіско, що за 100 км на південь від столиці Гватемала-Сіті, де пролунали сигнали тривоги, і деякі налякані жителі евакуювались зі своїх будинків.

USGS повідомила, що землетрус стався на глибині 108 км. Частини фасаду церкви в місті Сан-Пабло Хокопілас, на північний захід від епіцентру землетрусу, впали, повідомили в агентстві служби надзвичайних ситуацій Гватемали.