У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі
Вночі 26 січня на півдні Гватемали стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Люди залишали свої домівки та виходили на вулиці, щоб не опинитись під завалами. Поштовхи відчувались також у сусідньому Сальвадорі
Про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), на південному тихоокеанському узбережжі Гватемали ввечері 26 січня стався землетрус магнітудою 6,1, який змусив деяких людей залишити свої будинки.
Землетрус також відчувався в сусідньому Сальвадорі. Офіційні особи там назвали землетрус "сильним" і заявили, що стежать за розвитком подій.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Епіцентр землетрусу був поблизу гватемальського міста Таксіско, що за 100 км на південь від столиці Гватемала-Сіті, де пролунали сигнали тривоги, і деякі налякані жителі евакуювались зі своїх будинків.
USGS повідомила, що землетрус стався на глибині 108 км. Частини фасаду церкви в місті Сан-Пабло Хокопілас, на північний захід від епіцентру землетрусу, впали, повідомили в агентстві служби надзвичайних ситуацій Гватемали.
- У ніч з 22 на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала.
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