Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі

У Гватемалі стався потужний землетрус, який також відчули в Сальвадорі

27 січня, 2024 субота
16:21
Світ землетрус у Гватемалі

Вночі 26 січня на півдні Гватемали стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Люди залишали свої домівки та виходили на вулиці, щоб не опинитись під завалами. Поштовхи відчувались також у сусідньому Сальвадорі

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Геологічної служби США (USGS), на південному тихоокеанському узбережжі Гватемали ввечері 26 січня стався землетрус магнітудою 6,1, який змусив деяких людей залишити свої будинки.

Землетрус також відчувався в сусідньому Сальвадорі. Офіційні особи там назвали землетрус "сильним" і заявили, що стежать за розвитком подій.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

Епіцентр землетрусу був поблизу гватемальського міста Таксіско, що за 100 км на південь від столиці Гватемала-Сіті, де пролунали сигнали тривоги, і деякі налякані жителі евакуювались зі своїх будинків.

USGS повідомила, що землетрус стався на глибині 108 км. Частини фасаду церкви в місті Сан-Пабло Хокопілас, на північний захід від епіцентру землетрусу, впали, повідомили в агентстві служби надзвичайних ситуацій Гватемали.

  • У ніч з 22 на 23 січня за пекінським часом у Китаї стався землетрус магнітудою 7,1, який відчули в Казахстані та Киргизстані, де магнітуду оцінили у 6,7 бала.

Теги:
землетрус
Читайте також:
Ілюстративне фото
26 січня, 2024 п'ятниця
Україна повернула тіла 77 полеглих захисників
росія мобілізація орки окупанти
26 січня, 2024 п'ятниця
Кремль більше не пропонує помилування засудженим, які йдуть на війну, і суттєво змінює умови їх служби, - ISW
Новомихайлівка
27 січня, 2024 субота
Росіяни поставили на коліна та розстріляли 6 українських військових на Донеччині, - DeepState
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.31
  • EUR
    Купівля 40.9
    Продаж 41.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 січня
17:24
Оновлено
Умєров запропонував Литві створити спільний форум України та країн Балтії з питань оборонно-промислового комплексу
17:03
Ексклюзив
путін
Російський слід у Техасі: експерт-міжнародник Войтко про роль політичних розбіжностей США для РФ
16:59
Огляд
Даяна Ястремська
УЄФА боїться виступу України на Євро-2024, а казка Ястремської завершена: головні новини спорту за тиждень
16:57
виставковий проєкт "По живому"
"По живому": у Києві до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту відкрили виставковий проєкт
16:41
свічка
У лікарні померла 13-річна дівчинка, яка постраждала від російського удару по Харківщині 17 січня
16:07
акції протесту в Німеччині
У Німеччині проходять масштабні акції протесту проти ультраправого екстремізму. Шольц відреагував
16:00
OPINION
Марк Савчук
Слід зруйнувати бажану для Росії ілюзію неможливості нашої перемоги
15:43
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
США працюватимуть над тим, аби "переконатися", що вони можуть захистити союзників від загроз КНДР, - Білий дім
15:40
Оновлено
обстріл Берислав
Росіяни скинули вибухівку на Берислав: загинув чоловік, є поранений
15:37
собака
На Одещині знайшли неповнолітню дівчину, яка знущалася з собаки та знімала це на відео
15:15
Оновлено
ООН
ООН звільнила співробітників БАПОР через причетність до вторгнення в Ізраїль. США, Канада, Австралія та Італія призупинили фінансування агентства
15:12
Ілюстративне фото
У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Києву 23 січня
14:53
Boeing 737 MAX 9, Alaska Airlines
Alaska Airlines після перевірок відновлює польоти Boeing 737 MAX 9
14:47
Оновлено
Сумщина
Російська ДРГ вранці розстріляла брата та сестру на Сумщині
14:47
Зеленський
Зеленський підписав укази, якими утворив Раду з питань підтримки підприємництва та економічну платформу "Зроблено в Україні"
14:44
Академік Вернадський
"Снігові пончики": полярники показали рідкісне явище на станції "Академік Вернадський"
14:30
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
У 2024 році Україні будуть надані всі засоби для перемоги у війні, - польський політик Чех
14:25
обережно: міни
Сапери Міноборони розмінували понад 4,6 тис. га території за тиждень
14:20
Олень
Росіяни вбивають тварин на окупованій Херсонщині та "хизуються" світлинами, - зоозахисники
14:15
Ексклюзив
Місце катастрофи російського літака Іл-76
Ця історія не відіграна до кінця: дипломат Безсмертний про падіння Іл-76
14:03
Прикордонники, ухилянти
ДПСУ затримала таксиста, який за 2 тис. євро вивозив ухилянтів до Румунії
14:02
OPINION
Євген Спірін
ТЦК — це не страшно, страшно — ховатись від самого себе. Мобілізація, Епізод 0
14:00
Ексклюзив
Британія, британські військові
Британські солдати на захисті України: польський політик Чех розповів, як далеко готові зайти союзники
13:44
Дмитро Кулеба
"У Литви є технології, у нас є можливість масштабування": Україна і Литва планують спільне виробництво дронів для ЗСУ
13:38
Нідерланди
Нідерланди стали 12-м членом ІТ-коаліції та зробили свій перший внесок
13:23
окупанти, орки
РФ посилила наступ на Куп'янському напрямку, але голова ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область
13:19
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Мішель залишиться на посаді президента Європейської ради через побоювання, що її може отримати Орбан
13:08
Розпочалася робота над новим фільмом по франшизі "Зоряні війни"
У Лондоні на аукціон виставлять чернетку сценарію "Зоряних війн"
12:52
Оновлено
ДТП у Польщі, автобус
У Польщі перекинувся автобус з українцями: постраждали 20 людей
12:49
зима_кіт
Китайські дослідники з'ясували, що наявність домашнього улюбленця у літніх людей допомагає зберегти психічне здоров'я
12:47
Поліція США
У центрі Чикаго невідомі з автівки обстріляли групу учнів: загинули двоє підлітків
12:37
S7 Airlines
Два літаки найбільшої приватної авіакомпанії РФ S7 перервали зліт через несправності, викликані санкціями
12:34
ЗСУ, війна
Здобутки РФ в Україні "стратегічно несуттєві": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:08
Власники готелів на ТОТ відтепер мають розповідати окупантам дані про відвідувачів, - Федоров
12:08
OPINION
Вадим Денисенко
Інтервʼю Надєждіна. Новий поворот чи лебедина пісня?
12:07
"По 50 бойових зіткнень щоденно": Тарнавський заявив, що окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій
11:56
пожежа від цигарки
Несплата 300 млн грн податків та легалізація 1,3 млрд грн: судитимуть керівників тютюнової компанії за фіктивні операції
11:52
Німеччина підтримала відсторонення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань
11:25
суд
Прокуратура повернула з приватної власності ексголови СБУ 65 га земель лісфонду вартістю понад 1,5 млрд грн
11:23
На тлі дефіциту офіцерів в армії РФ вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV