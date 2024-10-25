У Ірландії зробили перший крок для легалізації асистованого суїциду

Про це повідомляє BBC.

Спеціальний комітет з питань допомоги при смерті парламенту Ірландії, Ерахтасу, опублікував 96-сторінковий звіт у березні 2023 року, який містив 38 рекомендацій.

Документ включав створення незалежного органу для нагляду за всіма заявками на асистований суїцид та збільшення фінансування паліативної допомоги.

За схвалення звіту проголосували 76 ірландських депутатів, 53 були проти.

Зазначається, що для легалізації асистованого суїциду потрібне окреме голосування за закон, який має підписати президент Ірландії.

Місцеві ЗМІ стверджують, що ірландський віцепрем’єр-міністр Міхол Мартін висловив серйозні застереження щодо рекомендації легалізувати асистований суїцид за певних обставин.

Асистований суїцид передбачає надання кваліфікованої допомоги людині, яка хоче перервати життя і стосується людей зі смертельними невиліковними хворобами.

Відповідний законопроєкт цього місяця почали обговорювати в Палаті громад Великої Британії – вперше з 2015 року.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.