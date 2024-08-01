У Ізраїлі закликають громадян уникнути поїздок за кордон: Іран, ХАМАС та Хезболла можуть мститися за вбиства

Про це пише The Times of Israel.

В Ізраїлі закликають громадян, у яких є потреба виїхати за кордон, уникати демонстрації єврейської та ізраїльської ідентичності через погрози Ірану, ХАМАСу та Хезболли. Там зауважують, що вони можуть помститися за вбивства своїх терористичних лідерів.

У заяві ради національної безпеки зазначено, що цього тижня Іран та ставленики можуть здійснити атаки по ізраїльським чи єврейським цілям за кордоном, зокрема на посольства або синагоги.

"Попередження не поширюється на транзит для стикування авіарейсів, зазначається в заяві, за винятком "ворожих країн": Сирії, Лівану, Іраку, Ірану та Ємену. А також країн з найвищим рівнем загрози: Лівії, Алжиру, Пакистану, Афганістану та Сомалі", - наголошують у матеріалі.

Водночас громадянам Ізраїлю рекомендують уникати подорожей рейсами, які пролітають над вищезазначеними країнами.