У Канаді під час посадки спалахнув пасажирський літак
Увечері суботи, 28 грудня, у пасажирського літака в Канаді виникли проблеми під час посадки. Унаслідок цього частина його спалахнула
Про це пише CBC News.
Як повідомили в аеропорті Галіфакс, інцидент стався з рейсом Air Canada 2259 від авіакомпанії PAL Airlines близько 21:30 (04:30 29 грудня за Києвом). Літак прибув із канадського міста Сент-Джонс.
Зазначається, що у літака виникли проблеми з посадкою, через що він викотився за межі злітно-посадкової смуги та частково спалахнув.
Як розповіла пасажирка, одне шасі не розкрилося належним чином під час посадки.
"Літак почав нахилятися приблизно на 20 градусів вліво, і, коли це сталося, ми почули досить гучний звук, схожий на звук удару, коли крило літака почало ковзати тротуаром разом із тим, що, як я припускаю, було двигуном", – сказала Нікі Валентайн.
Після інциденту польоти в аеропорту Галіфакса було припинено. Інформації щодо постраждалих наразі немає.
- В аеропорту "Муан" на південному заході Південної Кореї під час посадки 29 грудня розбився літак зі 181 людиною на борту. Більшість пасажирів та екіпажу загинула.
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