У Хорватії перекинувся фургон з мігрантами: двоє людей загинули, 25 постраждали

Про це повідомляє RTL Danas.

Як повідомили у поліції, вночі патрульні помітили переповнений людьми фургон з німецькими номерними знаками та почали переслідувати його. Водій збільшив швидкість і продовжив рух у бік міста Новська.

Проїхавши так 7 км до міста Пакленіца, поліціянти виявили фургон, який з’їхав з дороги в каналізацію. Він зачепив бетонний міст, після чого відкотився набік і вдарився об стіну будинку та електроопору.

Зазначається, що водій та один пасажир загинули на місці, іншим постраждалим допомогу надають у кількох медичних закладах. Щонайменше 9 людей отримали серйозні поранення, серед них є вихідці з Іраку, Туреччини та Сирії, а також палестинці.