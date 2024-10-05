У Хорватії перекинувся фургон з мігрантами: двоє людей загинули, 25 постраждали
У ніч на суботу, 5 жовтня, в центральній частині Хорватії сталася ДТП за участі фургона з мігрантами. У результаті аварії загинули двоє людей, ще щонайменше 25 травмувалися
Про це повідомляє RTL Danas.
Як повідомили у поліції, вночі патрульні помітили переповнений людьми фургон з німецькими номерними знаками та почали переслідувати його. Водій збільшив швидкість і продовжив рух у бік міста Новська.
Проїхавши так 7 км до міста Пакленіца, поліціянти виявили фургон, який з’їхав з дороги в каналізацію. Він зачепив бетонний міст, після чого відкотився набік і вдарився об стіну будинку та електроопору.
Зазначається, що водій та один пасажир загинули на місці, іншим постраждалим допомогу надають у кількох медичних закладах. Щонайменше 9 людей отримали серйозні поранення, серед них є вихідці з Іраку, Туреччини та Сирії, а також палестинці.
- Уночі 9 вересня на сході Хорватії ще один мікроавтобус з мігрантами потрапив в аварію, коли його водій намагався втекти від поліції. У результаті постраждали 14 пасажирів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе