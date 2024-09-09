У Хорватії сталася ДТП за участю автобуса з мігрантами: постраждали 14 людей

Про це пише AP.

Зазначається, що автобус з’їхав з дороги та врізався у ліхтарний стовп. Транспортний засіб рухався на великій швидкості. У результаті ДТП поранено 14 людей, зокрема семеро дітей.

За словами правоохоронців, поліція помітила фургон зі швейцарськими номерами, в якому було забагато людей, та подала водієві сигнал зупинитися. Натомість водій лише збільшив швидкість.



Видання зазначає, що мігранти з Близького Сходу, Африки та Азії часто звертаються за допомогою до контрабандистів, щоб перетнути кордони без дозволу та дістатися до заможних країн Західної Європи. Мігранти часто змушені подорожувати у переповнених фургонах або човнах.