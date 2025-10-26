Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ У Києві судитимуть проросійського політолога, який утік до Росії та виправдовував війну проти України: хто це

Адріана Муллаянова
26 жовтня, 2025 неділя
20:54
До Солом'янського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного політолога Кирила Молчанова

Про це інформує Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до Солом’янського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт стосовно 38-річного політолога, який до початку повномасштабного вторгнення РФ до України виступав на проросійських каналах, а у 2022 році втік до росії, де продовжив поширювати антиукраїнські наративи вже в ефірі російських пропагандистських програм", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений був частим гостем у пропагандистських ток-шоу, зокрема у програмі "Вечер с Владимиром Соловьевым" та автором чисельних матеріалів, що поширювались в соціальних мережах рф та створювали негативний імідж України на міжнародній арені. Своїми діями "експерт" шкодив інформаційній безпеці України.

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції, на яких закликав зменшити міжнародну підтримку України.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та поширення матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). 

Затримали проросійського "експерта" після того, як він з РФ поїхав у Німеччину через Польщу, а польська сторона передала його українським спецслужбам.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Видання "Новинарня" стверджує, що цю особу звати Кирило Молчанов.

Що відомо про Молчанова

Політолог був одним із ключових ідеологів проросійських медійних проєктів Віктора Медведчука - "Другая Украина" та "Голос Європи", через які координував діяльність осіб, що займалися антиукраїнською пропагандою в соцмережах, на YouTube та в закордонних рупорах Кремля. У 2025 році він розкрив СБУ список таких осіб, відомий як "список Молчанова", куди входили 12 людей, що діяли за вказівками Медведчука для створення негативного іміджу України за кордоном, розповідали про нього ВВС і рух Чесно.

Читайте також: Віктору Медведчуку та 12 його поплічникам оголосили підозру: ті через організовану злочинну групу "Другая Украина" здійснюють медійні операції.

Крім медійної пропаганди, Молчанов впливав на європейських політиків, розповідаючи про нібито порушення прав людини в Україні, і пропагував ідеї, що Євросоюз частково позбавляє Україну суверенітету. Він також активно займався піаром українських політиків із проросійськими поглядами.

У 2019 році Молчанов вигадував теорії змови щодо політичних сил України, зокрема заявляв, що "Народний фронт" та БПП через ЦВК намагаються дискредитувати вибори. Його діяльність шкодила інформаційній безпеці України та сприяла формуванню проросійських наративів у міжнародній спільноті.

У 2025 році Молчанов був затриманий у Польщі та переданий до України в рамках багатоходової спецоперації СБУ на території ЄС. У СБУ зазначили: "Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти нашої держави в інформаційній сфері".

Дії обвинуваченого кваліфіковано як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та поширення матеріалів, які містять виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Таким чином Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • 3 жовтня, Рада ЄС ще на рік продовжила санкції щодо фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу, включаючи втручання у сфері інформації.
