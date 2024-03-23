У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни

Вони нібито готували замах на керівництво Киргизької Республіки. Про це стверджується у пресрелізі відомства, оприлюдненому низкою киргизьких медіа, зокрема, Vesti.kg, Vecher.kg, Arbat.kg, Svodka.kg.

"У ході організації оперативних заходів, спрямованих на виявлення та припинення протиправної діяльності організованих злочинних угруповань з-поміж іноземних громадян та осіб, які, можливо, перебувають у міждержавному розшуку, в поле зору органів національної безпеки КР потрапили п'ятеро громадян Азербайджану, які є членами транснаціонального ОЗУ: Алієв В.М., Багхіров С. А., Асгаров М. О., Бехбудов М. С. і Маммадов З. І", - пояснили в ДКНБ КР.

За даними відомства, Асгаров має у кримінальному світі статус "бродяги". Як стверджується, він прибув зі своїми помічниками на територію Киргизстану для організації замаху на керівництво країни.

"У зв'язку з чим співробітниками ДКНБ проведено оперативно-слідчі заходи, за результатами яких усі вищезазначені особи були затримані. Наразі проводяться слідчі заходи для притягнення їх до відповідальності, згідно із законодавством Киргизстану", - заявили у відомстві.

За даними казахстанського порталу Kursiv, затримані пов'язані з ексголовою Державної митної служби Киргизстану Раїмбеком Матраімовим, що наразі перебуває в Баку. У себе на батьківщини колишній посадовець звинувачується в корупційних оборудках.