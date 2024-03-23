У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Державний комітет національної безпеки Киргизстану повідомив про затримання групи представників злочинного світу громадянства Азербайджану
Вони нібито готували замах на керівництво Киргизької Республіки. Про це стверджується у пресрелізі відомства, оприлюдненому низкою киргизьких медіа, зокрема, Vesti.kg, Vecher.kg, Arbat.kg, Svodka.kg.
"У ході організації оперативних заходів, спрямованих на виявлення та припинення протиправної діяльності організованих злочинних угруповань з-поміж іноземних громадян та осіб, які, можливо, перебувають у міждержавному розшуку, в поле зору органів національної безпеки КР потрапили п'ятеро громадян Азербайджану, які є членами транснаціонального ОЗУ: Алієв В.М., Багхіров С. А., Асгаров М. О., Бехбудов М. С. і Маммадов З. І", - пояснили в ДКНБ КР.
За даними відомства, Асгаров має у кримінальному світі статус "бродяги". Як стверджується, він прибув зі своїми помічниками на територію Киргизстану для організації замаху на керівництво країни.
"У зв'язку з чим співробітниками ДКНБ проведено оперативно-слідчі заходи, за результатами яких усі вищезазначені особи були затримані. Наразі проводяться слідчі заходи для притягнення їх до відповідальності, згідно із законодавством Киргизстану", - заявили у відомстві.
За даними казахстанського порталу Kursiv, затримані пов'язані з ексголовою Державної митної служби Киргизстану Раїмбеком Матраімовим, що наразі перебуває в Баку. У себе на батьківщини колишній посадовець звинувачується в корупційних оборудках.
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