У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
14 жовтня великі китайські авіаперевізники звернулися до адміністрації Дональда Трампа із проханням відмовитися від плану заборонити їм використання російського повітряного простору на рейсах до Сполучених Штатів
Про це пише Reuters.
Компанії попереджають, що це може призвести до значного подовження маршрутів, підвищення цін на квитки та збоїв у графіках польотів.
Минулого тижня міністерство транспорту США запропонувало заборонити китайським авіакомпаніям літати над територією Росії, аргументуючи, що коротший маршрут дає їм несправедливу перевагу над американськими конкурентами, яким Москва заборонила польоти через своє небо після початку війни проти України у 2022 році.
У зверненнях до відомства China Eastern, Air China та China Southern попередили, що запровадження таких обмежень подовжить польоти на 2-3 години, збільшить витрати палива і створить ризики для пасажирів через можливі пропущені стикування. Зокрема, China Southern прогнозує, що в разі ухвалення рішення понад 2,8 тис. пасажирів у період із листопада по грудень будуть змушені перебронювати квитки.
Водночас United Airlines закликала адміністрацію Трампа поширити можливу заборону також на Cathay Pacific та інші гонконзькі авіакомпанії, які продовжують користуватися російським повітряним простором. У компанії зазначають, що через російські обмеження американські перевізники не можуть відновити прямі рейси до Китаю з Нью-Йорка, Вашингтона та Чикаго.
Речник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що такі обмеження не сприятимуть "міжособистісним контактам" і лише поглиблять напруження у відносинах між країнами.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати правила, які зобов’язували авіакомпанії компенсувати пасажирам та безплатно переоформлювати квитки у разі затримок чи скасувань рейсів, не пов’язаних із погодою.
