У Конгресі США всупереч закону пропонують ввести купюру $250 з портретом Трампа
Член палати представників Республіканської партії Джо Вілсон розробляє законопроєкт, яким пропонує зобразити обличчя чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250. Це б порушило американський закон 1866 року
Про це пише The New York Post.
Конгресмен у соцмережі Х опублікував дизайн купюри з обличчям Трампа, згенерований штучним інтелектом.
"Байденофляція (інфляція за президентства Джо Байдена, – ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" - написав Вілсон.
NYP підкреслює, що такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.
Водночас купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.
- Раніше членкиня палати представників та республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.
- Згодом у Палаті представників США запропонували запровадити нове державне свято на честь президента Дональда Трампа.
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