У Конгресі США всупереч закону пропонують ввести купюру $250 з портретом Трампа

Про це пише The New York Post.

Конгресмен у соцмережі Х опублікував дизайн купюри з обличчям Трампа, згенерований штучним інтелектом.

"Байденофляція (інфляція за президентства Джо Байдена, – ред.) зруйнувала економіку, змусивши американські сім'ї носити з собою більше готівки. Найцінніша купюра для найціннішого президента!" - написав Вілсон.

Grateful to announce that I am drafting legislation to direct the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring Donald J. Trump. Bidenflation has destroyed the economy forcing American families to carry more cash. Most valuable bill for most valuable President! pic.twitter.com/v4glGOB2z3 — Joe Wilson (@RepJoeWilson) February 25, 2025

NYP підкреслює, що такий законопроєкт порушив би чинний закон США 1866 року: він забороняє зображати на американських грошах портрети живих людей з метою уникнення монархії.

Водночас купюри номіналом більше $100 вилучили з обігу з 1969 року через їхню непопулярність.