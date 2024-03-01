У Кремлі відреагували на коментар Карлсона про "денацифікацію України"
У Кремлі після слів журналіста Такера Карлсон про "найтупішу річ, яку він коли-небудь чув" заявили, що американець багато чого не розуміє, але вміє слухати
Про це пише російський "Інтерфакс".
"Чим він відрізняється вигідно від інших - це своїм бажанням слухати різні погляди й доводити їх до своїх слухачів і глядачів. Так, він американець, багато чого не розуміє, але він слухає. Такер Карлсон - американський журналіст і в нього свій світогляд, і з дуже-дуже багатьма, що в нашій країні, він категорично не згоден", - сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, "той факт, що він брав інтерв'ю у Путіна, звичайно, не означає, що хтось намагався його звернути у свою віру".
- Нещодавно Такер Карлсон, який нещодавно взяв інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, поділився враженнями від спілкування з диктатором та назвав ідею "денацифікації України" найтупішим, що він коли-небудь чув.
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