У Кремлі заявили, що не виключають зустрічі Путіна з Зеленським: які умови озвучили

Його цитують російські ЗМІ.

За словами Пєскова, у Кремлі не виключають зустріч Путіна із Зеленським, однак вона можлива лише за умови проведення попередньої роботи.

"Хочу нагадати, що сам президент (Путін, - ред.) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань", - сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля не уточнив, що саме мається на увазі під "необхідною частиною роботи", яку потрібно подолати.

Пєсков також додав, що у Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та спецпосланця Трампа Віткоффа, який може приїхати до Росії 6-7 серпня.