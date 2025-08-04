У Кремлі заявили, що не виключають зустрічі Путіна з Зеленським: які умови озвучили
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін допускає особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським
Його цитують російські ЗМІ.
За словами Пєскова, у Кремлі не виключають зустріч Путіна із Зеленським, однак вона можлива лише за умови проведення попередньої роботи.
"Хочу нагадати, що сам президент (Путін, - ред.) не виключає можливості проведення такої зустрічі після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи та подолано належну відстань", - сказав Пєсков.
Водночас речник Кремля не уточнив, що саме мається на увазі під "необхідною частиною роботи", яку потрібно подолати.
Пєсков також додав, що у Кремлі не виключають можливість зустрічі Путіна та спецпосланця Трампа Віткоффа, який може приїхати до Росії 6-7 серпня.
- Нагадаємо, 1 серпня президент Зеленський заявив, що Україна пропонує РФ перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до прямих переговорів між лідерами.
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