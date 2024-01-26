У Курській області населений пункт залишився без електроенергії та опалення: губернатор звинуватив Україну

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Жителі Тьоткіна нібито залишились без опалення та електроенергії.

"Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Обов'язково надамо допомогу у відновленні", - йдеться у заяві російської влади.

Росія звинуватила в цьому Україну.