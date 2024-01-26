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У Курській області населений пункт залишився без електроенергії та опалення: губернатор звинуватив Україну

26 січня, 2024 п'ятниця
01:59
Світ без світла, свічка блекаут

У ніч з 25 на 26 січня російська влада звинуватила Україну в обстрілі селища Тьоткіно Курської області

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Жителі Тьоткіна нібито залишились без опалення та електроенергії.

"Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Обов'язково надамо допомогу у відновленні", - йдеться у заяві російської влади.

Росія звинуватила в цьому Україну.

  • В російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки.
Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
блекаут
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