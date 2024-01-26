У Курській області населений пункт залишився без електроенергії та опалення: губернатор звинуватив Україну
У ніч з 25 на 26 січня російська влада звинуватила Україну в обстрілі селища Тьоткіно Курської області
Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Жителі Тьоткіна нібито залишились без опалення та електроенергії.
"Через пошкодження теплотраси у будинках немає опалення. Також частина селища залишилася без електропостачання. Аварійні бригади розпочнуть ремонт, як тільки це буде безпечно. Крім того, пошкоджено фасади та вікна двох багатоквартирних будинків. Обов'язково надамо допомогу у відновленні", - йдеться у заяві російської влади.
Росія звинуватила в цьому Україну.
- В російському місті Туапсе у Краснодарському краю в ніч на 25 січня внаслідок атаки дронів виникла пожежа на нафтобазі. Це спецоперація Служби безпеки.
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