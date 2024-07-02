У Латвії набув чинності закон про цивільні партнерства: перша одностатева пара вже зареєструвала стосунки

Про це інформує Reuters.

"Ми разом вже п'ять з половиною років... тому для нас це здебільшого практична річ", - зазначив один з чоловіків.

Після оформлення цивільного партнерства вони обмінялися срібними каблучками, заявивши, що замінять їх на золоті після того, як в Латвії легалізують одностатеві шлюби.

За словами одного з латвійських активістів Каспарса Залітіса наразі в кількох нотаріальних конторах, у яких можна зареєструвати цивільне партнерство, зібралися черги з пар, які після набуття законом чинності прагнуть зареєструвати свої стосунки якнайшвидше.

Що відомо про цивільні партнерства

Відповідно до закону про цивільні партнерства двоє людей будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство, не є водночас родичами за прямою лінією або подружжям, можуть юридично укласти у нотаріуса партнерські стосунки. Щоб укласти партнерство, двоє повнолітніх людей повинні будуть разом прийти до присяжного нотаріуса.

Парі видадуть нотаріальний акт про укладення партнерства. У цьому акті підтверджується готовність сторін вести спільне господарство, підтримувати один одного і піклуватися один про одного.

Зареєстровані партнери отримують можливість ухвалювати рішення, пов’язані з лікуванням другого з них, коли людина у стані, в якому не може самостійно подбати про себе чи ухвалити рішення; отримують податкові пільги у разі взаємних подарунків чи позик, отримують низку соціальних гарантій (наприклад, право отримати невиплачену партнеру пенсію після його смерті).