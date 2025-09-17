У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами
У Литві 17 вересня відкрили першу з 9 шкіл: там дітей віком з 10 років та дорослих навчатимуть керувати дронами, збирати й програмувати їх
Про це пише Reuters.
Зазначено, що перша відкрита школа розташована неподалік кордону з Росією – за 20 км від Калінінграда.
"Вся справа в побудові військових оборонних можливостей, до яких Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з Росією та Білоруссю", - сказав заступник міністра оборони Томас Годляускас.
У закладі дітей та дорослих навчатимуть керуванню FPV-дронами, квадрокоптерами та однокрилими дронами, розповів вчитель Міндаугас Тамосаїтіс.
Зокрема, діти практикували віртуальні польоти БПЛА на компʼютерах: один із хлопчиків під наглядом вчителів управляв дроном рухами вверх-вниз.
"Член НАТО Литва попросила альянс посилити свою протиповітряну оборону після того, як два російських безпілотники розбилися там після польоту з Білорусі цього літа", – нагадали в матеріалі.
- Генеральна прокуратура Литви встановила, що в безпілотнику, який залетів у її повітряний простір з Білорусі 28 липня, було 2 кг вибухівки. У МЗС назвали інцидент ознакою поширення російської агресії проти України на територію НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.47
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе