У Литві на кордоні з РФ відкрили першу школу, де дітей та дорослих навчають керувати дронами

Про це пише Reuters.

Зазначено, що перша відкрита школа розташована неподалік кордону з Росією – за 20 км від Калінінграда.

"Вся справа в побудові військових оборонних можливостей, до яких Литва ставиться дуже серйозно, живучи по сусідству з Росією та Білоруссю", - сказав заступник міністра оборони Томас Годляускас.

У закладі дітей та дорослих навчатимуть керуванню FPV-дронами, квадрокоптерами та однокрилими дронами, розповів вчитель Міндаугас Тамосаїтіс.

Зокрема, діти практикували віртуальні польоти БПЛА на компʼютерах: один із хлопчиків під наглядом вчителів управляв дроном рухами вверх-вниз.

"Член НАТО Литва попросила альянс посилити свою протиповітряну оборону після того, як два російських безпілотники розбилися там після польоту з Білорусі цього літа", – нагадали в матеріалі.