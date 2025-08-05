У Литві встановили, що в дроні, який раніше залетів із Білорусі, була вибухівка
Генеральна прокуратура Литви встановила, що в безпілотнику, який залетів у її повітряний простір з Білорусі 28 липня, було 2 кг вибухівки
Про це пише LRT.
У ході розслідування підтвердили, що безпілотник був типу "Гербера" з 2 кг вибухівки.
На думку слідства, цей дрон – російський і залетів до Литви, дезорієнтований українською обороною.
Що передувало
Вранці в понеділок, 28 липня, у повітряному просторі Литви було зафіксовано невстановлений безпілотник, який, за попередніми даними, залетів з боку Білорусі.
На литовському полігоні в районі міста Йонава 1 серпня знайшли БПЛА, який у понеділок залетів у повітряний простір країни з Білорусі. Литва вручила білоруському послу ноту протесту.
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