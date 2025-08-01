У Литві знайшли дрон, який на початку тижня залетів у повітряний простір з Білорусі
На литовському полігоні в районі міста Йонава 1 серпня знайшли БПЛА, який в понеділок залетів у повітряний простір країни з Білорусі. За попередніми даними, він схожий на російський "Гербера"
Про це пише LRT.
"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Найближчим часом буде надано більше інформації", – сказала міністр оборони Довіле Шакалене, яка додала, що безпілотник прилетів з Білорусі.
Знайдений БПЛА схожий на російський "Гербера" – імітаційну модель іранського "шахеда", який призначений для обману систем ППО.
"Дані ще будуть уточнені, оскільки літак виявлено під час пошуку за допомогою дрона. Буде перевірено, чи літак не є небезпечним, після чого будуть вжиті ті самі заходи, що й у випадку з першим "Герберою" на початку липня", – додали литовські військові.
- Вранці у понеділок, 28 липня, у повітряному просторі Литви було зафіксованоневстановлений безпілотник, який, за попередніми даними, залетів з боку Білорусі.
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