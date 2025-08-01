У Литві знайшли дрон, який на початку тижня залетів у повітряний простір з Білорусі

Про це пише LRT.

"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Найближчим часом буде надано більше інформації", – сказала міністр оборони Довіле Шакалене, яка додала, що безпілотник прилетів з Білорусі.

Знайдений БПЛА схожий на російський "Гербера" – імітаційну модель іранського "шахеда", який призначений для обману систем ППО.

"Дані ще будуть уточнені, оскільки літак виявлено під час пошуку за допомогою дрона. Буде перевірено, чи літак не є небезпечним, після чого будуть вжиті ті самі заходи, що й у випадку з першим "Герберою" на початку липня", – додали литовські військові.