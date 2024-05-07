У Литві почалося дострокове голосування на виборах президента й референдумі щодо подвійного громадянства

Про це повідомляє LRT.

Голосування розпочалось по всій Литві о 07:00. За президентське крісло змагаються вісім політиків.

Чинний президент, безпартійний Гітанас Науседа, балотується на другий термін і, згідно з опитуваннями, є найсильнішим кандидатом на цю посаду.

Окрім нього за посаду змагаються прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте від партії «Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи», декан юридичного факультету університету ім. Вітаутаса Магнуса Дайнюс Жалімас, опозиційна Лейбористська партія висунула свого лідера Андрюса Мазуроніса, і ще одна опозиційна політична сила Демократичний союз "В ім'я Литви" - кандидатуру колишнього віцеміністра національної оборони Гедрімаса Єглінскіса.

Водночас президентські вибори в Литві супроводжуються обов'язковим референдумом про легалізацію подвійного громадянства.

У рамках референдуму пропонується внести зміни до Конституції, вилучивши речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви отримати друге громадянство.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, дострокове голосування доступне у всіх 60 муніципалітетах до четверга з 07:00 до 20:00.