У Литві почалося дострокове голосування на виборах президента й референдумі щодо подвійного громадянства
У вівторок, 7 травня, у Литві розпочалося дострокове голосування на виборах президента, а також референдум про збереження громадянства
Про це повідомляє LRT.
Голосування розпочалось по всій Литві о 07:00. За президентське крісло змагаються вісім політиків.
Чинний президент, безпартійний Гітанас Науседа, балотується на другий термін і, згідно з опитуваннями, є найсильнішим кандидатом на цю посаду.
Окрім нього за посаду змагаються прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте від партії «Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи», декан юридичного факультету університету ім. Вітаутаса Магнуса Дайнюс Жалімас, опозиційна Лейбористська партія висунула свого лідера Андрюса Мазуроніса, і ще одна опозиційна політична сила Демократичний союз "В ім'я Литви" - кандидатуру колишнього віцеміністра національної оборони Гедрімаса Єглінскіса.
Водночас президентські вибори в Литві супроводжуються обов'язковим референдумом про легалізацію подвійного громадянства.
У рамках референдуму пропонується внести зміни до Конституції, вилучивши речення, яке наразі перешкоджає громадянам Литви отримати друге громадянство.
Згідно з даними Центральної виборчої комісії, дострокове голосування доступне у всіх 60 муніципалітетах до четверга з 07:00 до 20:00.
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