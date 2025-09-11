У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у районі Істапалапа. Усіх постраждалих доставили до лікарень, 19 із них перебувають у важкому стані.

На фото та відео, що поширилися у соціальних мережах, видно, як полум'я здіймається високо в повітря, а люди кричать і тікають з місця події.

BREAKING: A gas truck exploded near the Concordia Bridge in Iztapalapa, Mexico City, Mexico, sparking a fire and massive emergency response.



Authorities report burn victims, though numbers remain unconfirmed.pic.twitter.com/ZRRJV5a1hY — Volcaholic ???? (@volcaholic1) September 10, 2025

UPDATE: Terrifying moment the gas truck exploded near the Concordia Bridge in Iztapalapa, Mexico City, Mexico this afternoon, sparking a fire and massive emergency response.



Mexico City Mayor Clara Brugada said a preliminary report shows 57 people were injured, including 19 in… pic.twitter.com/43sUwQD1yV — Volcaholic ???? (@volcaholic1) September 10, 2025

За інформацією представників влади, вибух стався після того, як автомобіль, що перевозив 49 500 літрів палива перекинувся на шосе. Вибух спричинив "ударну хвилю", яка зачепила 18 автомобілів, що стояли поруч.

Наразі причину аварії з’ясовують.