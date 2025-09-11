У Мехіко перекинувся й вибухнув бензовоз: постраждали щонайменше 57 людей
На автомагістралі у столиці Мексики перекинувся й вибухнув бензовоз, який перевозив 49 500 літрів палива. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 57 людей, 19 із них перебувають у важкому стані
Про це повідомляє CNN.
Інцидент стався у районі Істапалапа. Усіх постраждалих доставили до лікарень, 19 із них перебувають у важкому стані.
На фото та відео, що поширилися у соціальних мережах, видно, як полум'я здіймається високо в повітря, а люди кричать і тікають з місця події.
За інформацією представників влади, вибух стався після того, як автомобіль, що перевозив 49 500 літрів палива перекинувся на шосе. Вибух спричинив "ударну хвилю", яка зачепила 18 автомобілів, що стояли поруч.
Наразі причину аварії з’ясовують.
- Наприкінці липня у Словенії водій мікроавтобуса врізався у причеп. Тоді 5 людей загинули, серед них – 4 українки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе