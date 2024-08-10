У Microsoft заявили, що Іран посилив кіберактивність з метою вплинути на вибори в США

Про це повідомляє EuroNews.

За даними Microsoft, іранські хакери вже місяцями створюють фейкові новини та видають себе за активістів, щоб розпалювати конфлікти та впливати на виборців.

Цей звіт, який виходить за межі попередніх розвідувальних даних американських спецслужб, надає конкретні приклади дій іранських хакерських груп.

Звіт зазначає, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) в червні провів фішингову атаку на високопоставленого представника президентської кампанії в США. Також було зафіксовано спробу іранських хакерів отримати доступ до облікового запису колишнього кандидата в президенти, але вона була невдалою.

Крім того, Microsoft виявила, що Іран створив фейкові вебсайти, які маскуються під американські інформаційні видання, щоб впливати на виборців з різних політичних таборів.

На одному з таких сайтів образливо висловлювалися про кандидата в президенти США Дональда Трампа, називаючи його "несамовитим божевільним" і натякаючи, що він вживає наркотики.

Іран заперечує, що має плани втручатися або здійснювати кібератаки на президентські вибори в США.

Як стверджують у виданні, висновки Microsoft збігаються з нещодавніми попередженнями представників американської розвідки, які заявили, що іноземні суб'єкти мають намір поширювати неправдиві заяви напередодні голосування в листопаді.