У Молдові лідерку Гагаузії Гуцул засудили до 7 років за фінансування проросійської партії. У Кремлі відреагували

Про це повідомляє NewsMaker.md.

Суд Буюкан 5 серпня ухвалив вирок у справі Євгенії Гуцул та Світлани Попан. Їх визнали винними у співучасті у незаконному фінансуванні колишньої партії "Шор".

Гуцул засудили до семи років в'язниці напівзакритого типу. Крім того, вона зобов'язана повернути державі 40 млн леїв. Ці гроші, за версією слідства, використали для незаконного фінансування партії.

Світлану Попан засудили до шести років позбавлення волі. У неї конфіскують 9 млн леїв.

Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті.

Реакція Кремля

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав вирок Гуцул "політично вмотивованим рішенням та тиском на політичних опонентів у Молдові", передає РИА Новости.

У Кремлі заявляють, що в Молдові опозиція нібито всіляко затискається, а норми демократії зневажаються, додав він.