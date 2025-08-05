У Молдові лідерку Гагаузії Гуцул засудили до 7 років за фінансування проросійської партії. У Кремлі відреагували
Башкана Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до 7 років в'язниці напівзакритого типу, а секретаря колишньої партії "Шор" Світлану Попан — до 6 років позбавлення волі у справі про співучасть у незаконному фінансуванні партії
Про це повідомляє NewsMaker.md.
Суд Буюкан 5 серпня ухвалив вирок у справі Євгенії Гуцул та Світлани Попан. Їх визнали винними у співучасті у незаконному фінансуванні колишньої партії "Шор".
Гуцул засудили до семи років в'язниці напівзакритого типу. Крім того, вона зобов'язана повернути державі 40 млн леїв. Ці гроші, за версією слідства, використали для незаконного фінансування партії.
Світлану Попан засудили до шести років позбавлення волі. У неї конфіскують 9 млн леїв.
Вирок може бути оскаржений в Апеляційній палаті.
Реакція Кремля
Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав вирок Гуцул "політично вмотивованим рішенням та тиском на політичних опонентів у Молдові", передає РИА Новости.
У Кремлі заявляють, що в Молдові опозиція нібито всіляко затискається, а норми демократії зневажаються, додав він.
- Увечері 2 лютого 2025 року, проросійську політикиню Євгенію Гуцул, що є башканом (керівником) Гагаузької автономії на півдні Молдови, зупинили у Кишиневі.
- 26 березня її затримали в аеропорту в Кишиневі, повідомила речниця Національного антикорупційного центру Молдови Анжела Старинська.
- Натомість Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна із проханням чинити тиск на молдовську владу для її якнайшвидшого звільнення після затримання у Кишиневі.
- Районний суд Кишинева ухвалив рішення про арешт Євгенії Гуцул, проросійської голови Гагаузької автономії, на 20 діб.
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