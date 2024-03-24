У московському аеропорту "Шереметьєво" пасажирка заявила, що в її наплічнику бомба

Про це повідомляє ресурс RusNews.

Зазначається, що, "ледве піднявшись на борт", пасажирка заявила провідникам, що в її ручній поклажі бомба.

Канал "112" пише, що рейс затримали, а на місці працюють екстрені служби.

"Жінка поводить себе агресивно, переміщується з місця на місце", - йдеться у повідомленні.

Інформацію також підтвердив і пропагандистський телеканал RT.

Зазначається, що RT про це поінформувала пресслужба аеропорту: "Проводяться необхідні заходи. Сам інцидент підтверджуємо".