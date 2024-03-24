У московському аеропорту "Шереметьєво" пасажирка заявила, що в її наплічнику бомба
У московському аеропорту "Шереметьєво" пасажирка рейсу в Єреван, піднявшись на борт літака заявила, що в її наплічнику бомба
Про це повідомляє ресурс RusNews.
Зазначається, що, "ледве піднявшись на борт", пасажирка заявила провідникам, що в її ручній поклажі бомба.
Канал "112" пише, що рейс затримали, а на місці працюють екстрені служби.
"Жінка поводить себе агресивно, переміщується з місця на місце", - йдеться у повідомленні.
Інформацію також підтвердив і пропагандистський телеканал RT.
Зазначається, що RT про це поінформувала пресслужба аеропорту: "Проводяться необхідні заходи. Сам інцидент підтверджуємо".
- 15 лютого у московському аеропорту "Шереметьєво" побились два п'яні військові РФ.
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