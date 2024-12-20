У наступному році НАТО планує збільшити кількість фахівців в Україні
За цей рік НАТО потроїло свою присутність в Україні і планує ще більше посилити її у 2025 році
Про це повідомив голова Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - зазначив Тернер.
За його словами, це відповідає деяким з основних рішень Вашингтонського саміту НАТО цього літа, але також відображає рішення, ухвалені до саміту.
Тернер пояснив, що така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті й бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.
"Мета полягає в тому, щоб представляти весь дуже важливий порядок денний між НАТО та Україною, тому нам потрібна значна присутність", - додав він.
За словами Тернера, до команди Представництва може додатися ще близько 20 осіб.
"Нині у нас орієнтовно 50 осіб, а наступного року додасться ще приблизно 20. Роботи дуже багато, тому нам потрібно продовжувати нарощувати нашу присутність. Це суміш українських і міжнародних колег", - зазначив він.
Говорячи про важливість свого призначення на посаду старшого представника, Тернер зазначив, що це вперше, коли офіс НАТО в Україні очолює керівник на рівні помічника генерального секретаря.
"Це ознака того, наскільки серйозно НАТО ставиться до відносин з Україною і наскільки важливою НАТО вважає Україну зараз і в майбутньому. Це також зрозуміло з рішення, ухваленого новим генеральним секретарем Марком Рютте на початку жовтня, здійснити свій перший офіційний візит до України", - наголосив Тернер.
- У жовтні 2025 року експерти НАТО проведуть інституційний аудит системи військової освіти в Україні. Після – Україна зможе подати заявку на сертифікацію курсів професійної військової освіти за стандартами НАТО.
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