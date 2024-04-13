У небі над Грузією після випробувань російської ракети зафіксували дивне явище
У п'ятницю, 12 квітня, жителі Грузії фіксували у небі дивне явище, це сталось після випробувань російської ракети
Про це повідомляє News Georgia.
Невідомий об'єкт у небі, подібний на комету, приблизно водночас, що й у Грузії, помітили жителі півдня Росії та Північного Кавказу.
"Швидше за все, події пов'язані із ракетними випробуваннями в Росії", - пише видання.
- Міноборони російських терористів заявило про успішний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести термоядерну зброю.
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Випробувальний запуск відбувся з полігону Капустін Яр Астраханської області.
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