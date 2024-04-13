У небі над Грузією після випробувань російської ракети зафіксували дивне явище

Про це повідомляє News Georgia.

Невідомий об'єкт у небі, подібний на комету, приблизно водночас, що й у Грузії, помітили жителі півдня Росії та Північного Кавказу.

"Швидше за все, події пов'язані із ракетними випробуваннями в Росії", - пише видання.