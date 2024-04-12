Росія заявила про успішний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram-канал російського міноборони.

Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся з полігону Капустін Яр Астраханської області.

"Бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення здійснено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу. Даний пуск проводився в рамках державних випробувань перспективних ракетних комплексів, а також підтвердження стабільності ракет, що перебувають на озброєнні", - йдеться у заяві російських терористів.

Міжконтинентальна балістична ракета може нести термоядерну зброю.