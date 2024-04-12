Росія заявила про успішний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети
У п'ятницю, 12 квітня, міноборони російських терористів заявило про успішний тестовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Telegram-канал російського міноборони.
Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети відбувся з полігону Капустін Яр Астраханської області.
"Бойовим розрахунком Ракетних військ стратегічного призначення здійснено успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети рухомого ґрунтового ракетного комплексу. Даний пуск проводився в рамках державних випробувань перспективних ракетних комплексів, а також підтвердження стабільності ракет, що перебувають на озброєнні", - йдеться у заяві російських терористів.
Міжконтинентальна балістична ракета може нести термоядерну зброю.
- У березні російський диктатор Володимир Путін стверджував, що країна-агресорка має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
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