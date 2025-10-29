У Нідерландах пройшли позачергові парламентські вибори: за даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66
У середу, 29 жовтня, у Нідерландах відбулися позачергові парламентські вибори. За першими даними екзитполів, у лідерах – соціал-ліберальна партія D66, але результат виборів поки що важко передбачити
Про це повідомляє The Guardian.
За даними екзит-полу NOS, соціал-ліберальна партія D66 на чолі з Робом Єттеном, як очікується, отримає найбільшу кількість місць у новому парламенті – 27 мандатів, що на 19 більше, ніж у 2023 році.
Ультраправа партія PVV Герта Вілдерса, за прогнозами, посяде другу сходинку з 25 місцями, що на 12 менше, ніж у 2023 році.
Читайте також: Повернення Вілдерса: як критик допомоги Києву та мігрантів знову кидає виклик політиці Нідерландів і чим це обернеться для України
Консервативно-ліберальна VVD, як поргнозується, посяде третє місце з 23 мандатами, прогресивно-ліва коаліція GroenLinks-PvDA – четверте з 20, а християнсько-демократична CDA – п'яте з 19.
- Нагадаємо, 3 червня премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про розпад Кабінету міністрів, що призвело до відставки всіх міністрів від "Партії свободи" та очікуваних нових виборів у країні.
- Згодом стало відомо, що позачергові парламентські вибори в Нідерландах відбудуться 29 жовтня.
