У Нідерландах урядовцям заборонили брати з собою мобільні пристрої на офіційні зустрічі через загрозу шпигунства
У п'ятницю, 23 серпня, прем'єр-міністр Нідерландів і колишній шпигун Дік Скооф оголосив, що відтепер члени кабінету міністрів повинні здавати свої телефони і смарт-годинники у сховище під час офіційних зустрічей на тлі загрози шпигунства
Про це повідомляє Politico.
За словами Скоофа, під час офіційних зустрічей, зокрема, щотижневих засідань Ради міністрів, смартфони, планшети та інші під'єднані пристрої, такі як смарт-годинники, урядовці мають здавати до сховища.
"Загроза шпигунства існує завжди. Електронні пристрої, смартфони, айпади... все це мікрофони", - зауважив він.
Як стверджує Скооф, іноземні держави прагнуть дізнатися більше про справи Нідерландів, тому країна має запобігти цьому. Він додав, що дозволив собі робити перерви, щоб міністри могли перевірити свої телефони.
У виданні зауважили, що раніше в Нідерландах використання мобільних пристроїв заборонялося лише під час обговорення конкретних питань безпеки.
- 21 серпня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що країна має намір закупити для України мобільні радари, які передадуть до кінця року.
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