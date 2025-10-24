У Німеччині обговорюють обмеження на в'їзд молодих чоловіків з України

Про це пише Bild.

Після того як наприкінці серпня український уряд скасував заборону на виїзд чоловіків віком 18–22 років, кількість запитів на надання притулку зросла майже в десять разів — з близько 100 до приблизно 1000 на тиждень.

"Ми маємо контролювати і значно зменшити стрімке зростання припливу молодих чоловіків з України. Тому ЄС і Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона знову змінила пом'якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо все більше молодих чоловіків з України приїжджають до Німеччини, замість того щоб захищати свою батьківщину", - наголосив Зедер.

Він запропонував припинити виплату соціальної допомоги для чоловіків призовного віку та переглянути на рівні ЄС директиву про масовий приплив біженців.

Зедер підкреслив, що Україну потрібно підтримувати зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, але при цьому молоді чоловіки мають залишатися в країні для її оборони.

У виданні зауважили, що від початку війни до Німеччини виїхали понад 1,2 млн українців. Понад півмільйона з них працездатні, але лише близько половини знайшли роботу.