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У Німеччині оштрафували члена ультраправої партії за використання нацистської фрази на політичному мітингу

15 травня, 2024 середа
09:45
Світ Бйорн Хьокке
Зміст

Суд у Німеччині оштрафував провідного члена ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Бйорна Хьоке за використання забороненої нацистської фрази на політичному мітингу

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це сталося за кілька місяців до виборів, на яких політик сподівається очолити державу.

Так, німецький суд оштрафував Бйорна Хьоке на 13 тисяч євро. Його визнали винним у навмисному використанні гасла, пов’язаного з воєнізованим крилом нацистської партії, у промові перед приблизно 250 людьми під час передвиборчого заходу в травні 2021 року.

Тоді 52-річний Хьоке завершив свою промову закликом "Усе для Німеччини", який використовували нацистські штурмовики. Прокуратура вимагала для нього 6 місяців умовного покарання, але суд обмежився штрафом. Суддя вважає, що політик знав про нацистський підтекст цієї фрази.

Адвокати політика стверджували, що той не знав про заборону вживання цих слів, а сам Хьоке сказав, що нібито не знав і про походження цієї фрази. Водночас повідомляється, що політик є колишнім учителем історії.

Його команда юристів планує оскаржити вирок.

Бйорн Хьоке очолює AfD у землі Тюрингія. Цю партію розвідка Німеччини офіційно визнала правоекстремістською. За використання нацистської фрази йому загрожувало до 3 років тюрми.

У Німеччині діють суворі закони, які забороняють використання гасел, пропаганди та символіки, пов’язаних із забороненими організаціями, як-от нацистська партія чи інші терористичні організації.

  • Тим часом російський диктатор Володимир Путін продовжує просувати наратив про те, що "країни Заходу та Україна фактично реабілітують нацизм".
Теги:
Кримінал
політика
Німеччина
нацизм
акції протестів
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