Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у рубриці "Інформаційна матрьошка".

"У Києві відкрито використовують методи гітлерівців, а посіпак німецького фюрера й есесівців зводять у ранг героїв", - заявив Путін на відкритті пам’ятного меморіалу "Геноцид жителів СРСР".

Президент РФ не визнає злочини радянської влади: поневолення, знищення національної ідентичності, депортації, масове вбивство народів і націй. Злочин Кремля Голодомор 1932-1933 років – геноцид Українського народу.

У ЦПД також наголошують, що воєнний злочинець Путін постійно проводить паралелі між нацистами та українською владою, дегуманізує українців. Необхідність "денацифікації та демілітаризації" України через нібито "геноцид на Донбасі" були оголошені ним причиною так званої спецоперації.