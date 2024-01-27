У Німеччині проходять масштабні акції протесту проти ультраправого екстремізму. Шольц відреагував

Про це повідомляє німецьке видання ARD.

Цими вихідними по всій Німеччині заплановані демонстрації проти правого екстремізму. У Дюссельдорфі розпочалася демонстрація проти "Альтернативи для Німеччини" (AfD), в якій візьмуть участь близько 30 тисяч людей.

За даними поліції 11,5 тисяч осіб вийшли на демонстрацію проти правого екстремізму та антисемітизму на ратушній площі в Кілі.

В Оснабрюці близько 25 тисяч громадян взяли участь у демонстрації в замкових садах. До протестувальників вийшов міністр оборони Борис Пісторіус. Він звернувся до громадян Оснабрюка із закликом рішуче стати на захист демократії.

"Ми стоїмо разом проти ненависті фашистів і AfD. Ми виступаємо за свободу і людську гідність кожної людини, тому що людська гідність є недоторканною, - заявив він. - Той, хто голосує за AfD на знак протесту, повинен усвідомлювати, що він голосує за фашистів".

Пісторіус попередив, що демократія Веймарської республіки загинула не через силу її ворогів, а через слабкість її прихильників.

"Занадто мало було тих, хто піднявся, - зазначив він. - Байдужість до демократії віддає її на поталу фашистам".

Численна кількість людей також вийшла на вулиці Баден-Вюртемберга на знак протесту проти правого екстремізму - в тому числі міністр-президент Баден-Вюртемберга Вінфрід Кречманн.

За даними поліції, захід пройшов мирно, в ньому взяли участь близько 2 тисяч громадян. На сьогодні також заплановані більш масштабні заходи, зокрема, в Аахені, Мангеймі та Марбурзі.

Сьогоднішні демонстрації збігаються з Днем пам'яті жертв Голокосту, коли відбуваються численні заходи з вшанування пам'яті жертв націонал-соціалізму. Загалом на ці вихідні заплановано понад 200 заходів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц похвалив продемократичних демонстрантів, передає Bloomberg.

"Наша країна зараз стоїть на ногах", - сказав Шольц у відеозверненні в суботу з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту. - Мільйони громадян виходять на вулиці. За демократію, за повагу і людяність".

Цей протест був викликаний викриттям того, що високопосадовці з антиімміграційної "Альтернативи для Німеччини" (АдН) брали участь у зустрічах з правими екстремістами для обговорення пропозицій щодо масової депортації шукачів притулку, нелегальних мігрантів і навіть німецьких громадян, які вважаються недостатньо "асимільованими".

"Ніколи більше соціальному виключенню та безправ'ю, ніколи більше не буде расистської ідеології та дегуманізації, ніколи більше диктатури. Наше "ніколи більше" має мільйони голосів, а наша демократія - мільйони облич", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.