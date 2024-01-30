У Німеччині в 2023 році різко зросла кількості підроблених купюр євро
Кількість фальшивих банкнот євро в обігу в Німеччині зросла в 2023 році більш ніж на чверть, а їх номінальна вартість – на 90%
Про це повідомив Німецький федеральний банк (бундесбанк) у Франкфурті-на-Майні, пише "Німецька хвиля".
Минулого року в Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком, Теоретична вартість вилучених грошей становила майже 5,1 мільйона євро, що приблизно на 90% більше, ніж у 2022 році.
У середньому 2023 року на 10 тисяч жителів припадало сім фальшивих банкнот євро, а роком раніше - п'ять.
Однак ці цифри далекі від історичного максимуму 2015 року, коли було конфісковано 95,4 тисячі фальшивих купюр.
Найпопулярнішою банкнотою євро у фальшивомонетників минулого року знову стала купюра 50 євро: 38% виявлених підроблених банкнот були саме такими. Частка підроблених купюр у 20 євро становила 22%, а частка підроблених купюр у 200 євро – 15%.
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