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У Німеччині в 2023 році різко зросла кількості підроблених купюр євро

30 січня, 2024 вiвторок
05:16
Світ

Кількість фальшивих банкнот євро в обігу в Німеччині зросла в 2023 році більш ніж на чверть, а їх номінальна вартість – на 90%

Про це повідомив Німецький федеральний банк (бундесбанк) у Франкфурті-на-Майні, пише "Німецька хвиля".

Минулого року в Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком, Теоретична вартість вилучених грошей становила майже 5,1 мільйона євро, що приблизно на 90% більше, ніж у 2022 році.

У середньому 2023 року на 10 тисяч жителів припадало сім фальшивих банкнот євро, а роком раніше - п'ять.

Однак ці цифри далекі від історичного максимуму 2015 року, коли було конфісковано 95,4 тисячі фальшивих купюр.

Найпопулярнішою банкнотою євро у фальшивомонетників минулого року знову стала купюра 50 євро: 38% виявлених підроблених банкнот були саме такими. Частка підроблених купюр у 20 євро становила 22%, а частка підроблених купюр у 200 євро – 15%.

  • 26 січня у Німеччині спеціалісти МЗС викрили дезінформаційну кампанію РФ, що спрямована на поширення російських наративів.
Теги:
Економіка
Німеччина
курс євро
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