У Німеччині в соцмережі Х викрили дезінформаційну кампанію росіян

Про це повідомляє Spiegel.

Як зазначають експерти МЗС ФРН, ця частина дезінформаційної кампанії є її новою хвилею. Росія розпочала поширювати свої наративи ще у 2022 році, а кампанія має назву "Двійники". Вона спрямована не лише на Німеччину, але й на Францію, Італію, Велику Британію та Україну.

У матеріалі йдеться, що ще у вересні 2023 року в соцмережі Х з’явлилися дивні дописи від імені міністерки закордонних справ Німеччини Аннилени Бербок щодо скасування підтримки України. Хоча й профіль виглядав достовірно, було виявлено фейк. Літери кирилицею вказували на джерело. Зауважено, що пост також поширювали вигадані користувачі мережі.

Такий фейковий твіт є частиною російської дезінформаційної кампанії. Фахівці департаменту стратегічних комунікацій МЗС ФРН завдяки спеціальному програмному забезпеченню дослідили дописи в Х у період з 20 грудня по 20 січня та виявили більше 50 підроблених акаунтів, які поширювали певну інформацію німецькою мовою. Зазначено, що експерти знайшли понад 1 млн таких дописів, у деякі дні їх кількість становила 200 тис. Оскільки твіти з’являються за контрольованим алгоритмом, стверджується, що їх розсилають боти.

Також досить поширеним наративом було, що ФРН нібито нехтує інтересами громадян держави задля допомоги українцям. Мета таких фейків - підірвати довіру до уряду, ЗМІ, посіяти ненависть до України та, як результат, домогтися зменшення її підтримки.

Такі новини розповсюджуються не лише з акаунтів політиків, а й від імені німецьких ЗМІ, які потім поширюють громадяни Німеччини.

Спецслужби, які давно стежать за діями РФ, зауважили, що стратегія є старою, хоч зараз росіяни майстерно використовують технічні можливості.

Водночас така інформаційна загроза є досить серйозною для країни, адже в Німеччині цьогоріч проходитимуть вибори в Європарламент та в кількох федеральних землях ФРН, у які росіяни можуть втрутитися.