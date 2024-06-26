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У Німеччині закликали позбавити українців призовного віку статусу захисту, "аби вони захищали свою країну"

26 червня, 2024 середа
12:11
Світ На фото паспорт громадянина України

Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині

Зміст

Про це повідомляє Zeit Online.

На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами - це нормально, однак українські чоловіки призовного віку "взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну". 

За його словами, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів - це "відвертий цинізм".

  • Напередодні лідер німецької регіональної партії "Християнсько-соціальний союз" (ХСС) Олександр Добриндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи.
Теги:
Україна
Німеччина
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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