У Німеччині закликали позбавити українців призовного віку статусу захисту, "аби вони захищали свою країну"

Про це повідомляє Zeit Online.

На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами - це нормально, однак українські чоловіки призовного віку "взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну".

За його словами, надавати Україні зброю, але водночас позбавляти її власних солдатів - це "відвертий цинізм".