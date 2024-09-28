У Пакистані розбився гелікоптер з трьома російськими пілотами на борту: 6 людей загинули

Про це повідомляє Reuters.

В результаті авіакатастрофи, що сталася в нестабільному районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону, загинуло щонайменше 6 людей. Ще 8 отримали поранення та були госпіталізовані.

За інформацією анонімних джерел у пакистанських силових структурах, гелікоптер був зафрахтований приватною компанією та виконував рейс з Північної Хайбер-Пахтунхви.

На борту, крім російських пілотів, перебувало близько 14 пасажирів. Катастрофа сталася незабаром після зльоту.