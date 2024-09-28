У Пакистані розбився гелікоптер з трьома російськими пілотами на борту: 6 людей загинули
У суботу, 28 вересня, у Пакистані розбився гелікоптер Мі-8 з трьома російськими пілотами на борту, щонайменше 6 людей загинули
Про це повідомляє Reuters.
В результаті авіакатастрофи, що сталася в нестабільному районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону, загинуло щонайменше 6 людей. Ще 8 отримали поранення та були госпіталізовані.
За інформацією анонімних джерел у пакистанських силових структурах, гелікоптер був зафрахтований приватною компанією та виконував рейс з Північної Хайбер-Пахтунхви.
На борту, крім російських пілотів, перебувало близько 14 пасажирів. Катастрофа сталася незабаром після зльоту.
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У неділю, 22 вересня, у столиці Пакистану автомобіль, що супроводжував делегацію, яка включала посла Росії в Ісламабаді Олександра Хорева, підірвався на міні.
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