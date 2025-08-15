У Пакистані внаслідок сильних повеней та зсувів за останні 24 години загинули 194 людини

Про це пише BBC.

Найбільше постраждала гірська провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану, де було зафіксовано 180 загиблих. Там зруйновано щонайменше 30 будинків.

Крім того, під час рятувальної операції розбився вертоліт M-17, загинуло п’ятеро членів екіпажу. Головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Гадапур підтвердив, що причиною катастрофи стали погані погодні умови.

Також дев'ять осіб загинули в контрольованому Пакистаном Кашмірі, а п'ять – у північному регіоні Гілгіт-Балтистан.

За прогнозами урядових синоптиків, до 21 серпня на північному заході країни, де кілька районів оголошено зонами лиха, очікуються сильні дощі.