У Пакистані внаслідок сильних повеней та зсувів за останні 24 години загинули 194 людини
Пакистан та контрольовану Пакистаном частину Кашміру накрили мусонні дощі. Унаслідок повеней та зсувів, які охопили регіон за останні 24 години, щонайменше 194 людини загинули
Про це пише BBC.
Найбільше постраждала гірська провінція Хайбер-Пахтунхва на північному заході Пакистану, де було зафіксовано 180 загиблих. Там зруйновано щонайменше 30 будинків.
Крім того, під час рятувальної операції розбився вертоліт M-17, загинуло п’ятеро членів екіпажу. Головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Гадапур підтвердив, що причиною катастрофи стали погані погодні умови.
Також дев'ять осіб загинули в контрольованому Пакистаном Кашмірі, а п'ять – у північному регіоні Гілгіт-Балтистан.
За прогнозами урядових синоптиків, до 21 серпня на північному заході країни, де кілька районів оголошено зонами лиха, очікуються сильні дощі.
- 6 серпня в регіоні Гімалаїв на півночі Індії виникла раптова повінь, яка забрала життя щонайменше чотирьох людей. Ще близько 100 людей вважаються зниклими безвісти, триває пошукова операція.
