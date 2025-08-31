У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times

Про це йдеться у публікації видання Financial Times.

"Очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер (4 вересня - ред.) на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона для продовження дискусій на високому рівні, розповіли FT три дипломати, поінформовані про плани", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що серед присутніх будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Імовірна участь у цій зустрічі глави української держави Володимира Зеленського у даному матеріалі FT не згадується.