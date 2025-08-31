У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times
У четвер, 4 вересня 2025 року, низка європейських лідерів зустрінуться із президентом США Дональдом Трампом у Парижі, аби знову обговорити ситуацію в Україні
Про це йдеться у публікації видання Financial Times.
"Очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом у Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер (4 вересня - ред.) на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона для продовження дискусій на високому рівні, розповіли FT три дипломати, поінформовані про плани", - йдеться у матеріалі.
Читайте також: Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
Зазначається, що серед присутніх будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала
Імовірна участь у цій зустрічі глави української держави Володимира Зеленського у даному матеріалі FT не згадується.
- Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі.
