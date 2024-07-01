У Парижі після оголошення результатів екзитполів люди вийшли на протест
У Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен
Про це написало France 24.
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.
Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "радикально правих".
Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок "фашисти геть".
- Французи масово проголосували в першому турі позачергових парламентських виборів цієї неділі, 30 червня 2024 року. Всі деталі за посиланням.
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