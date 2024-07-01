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У Парижі після оголошення результатів екзитполів люди вийшли на протест

1 липня, 2024 понедiлок
05:53
Світ

У Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів, за якими перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі Марін Ле Пен

Зміст

Про це написало France 24.

Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.

Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "радикально правих". 

Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок "фашисти геть".

  • Французи масово проголосували в першому турі позачергових парламентських виборів цієї неділі, 30 червня 2024 року. Всі деталі за посиланням
Теги:
вибори
Франція
Марін Ле Пен
акції протестів
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