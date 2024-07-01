У Парижі після оголошення результатів екзитполів люди вийшли на протест

Про це написало France 24.

Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен.

Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами "проти фашизму" та проти "радикально правих".

Більшість демонстрантів були молодими і скандували гасла на зразок "фашисти геть".