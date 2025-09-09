У Пензі пролунали вибухи, які пошкодили дві труби магістрального нафтопроводу, - ЗМІ
В російському місті Пенза близько 4 години ранку 9 вересня пролунало щонайменше чотири вибухи, які вивели з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів
Про це повідомляють "Бабель", Суспільне і РБК-Україна з посиланням на джерела в розвідці.
Перестали працювати дві головні труби газопроводу, які могли пропускати по 2 млн барелів на день. Крім того, на цій же локації пошкоджені ще дві труби газогону регіонального значення.
За кілька годин після вибухів у місцевих медіа зʼявилася інформація про нібито «планові навчання» на нафтогазових обʼєктах разом зі спеціальними службами, щоб приховати справжні причини надзвичайної події. Окупанти закликали мешканців не панікувати і не вірити повідомленням про вибухи в соцмережах.
Джерела в розвідці кажуть, що обидва пошкоджені газогони постачали паливо для військових обʼєктів РФ, які беруть участь у повномасштабній агресії проти України.
- Вранці 8 вересня у районі Хабаровська в Росії на стоянці військової частини, військовослужбовці якої брали участь в окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення, сталися вибухи.
