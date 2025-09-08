У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ

Про це повідомили "Бабель", УП, Суспільне і "Громадське" з посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що вибух стався біля військової частини 6912, зокрема на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Відомо, що вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу: є загиблі та поранені.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися про інцидент.

У цій військовій частині дислокується 748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії. Батальйон брав участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (Буча та Ірпінь) на початку 2022 року.