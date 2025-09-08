Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ

У Хабаровську сталися вибухи на парковці військової частини, яка здійснювала воєнні злочини на Київщині: є загиблі та поранені, - ЗМІ

Ксенія Золотова
8 вересня, 2025 понедiлок
16:15
Війна з Росією вибух, ракетна атака

Вранці 8 вересня у районі Хабаровська в Росії на стоянці військової частини, військовослужбовці якої брали участь в окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення, сталися вибухи

Зміст

Про це повідомили "Бабель", УП, Суспільне і "Громадське" з посиланням на джерела в ГУР.

Зазначається, що вибух стався біля військової частини 6912, зокрема на парковці поблизу військової частини спрацювало два вибухових пристрої.

Відомо, що вибухи пролунали саме в той момент, коли російські армійці прибували на службу: є загиблі та поранені.

Після вибухів в районі військової частини спецслужби Росії заблокували мобільний інтернет та змінили рух громадського транспорту, аби місцеві мешканці не дізналися про інцидент.

У цій військовій частині дислокується 748 окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії. Батальйон брав участь у повномасштабній агресії проти України, зокрема, повідомлялося про втрати батальйону у боях під Києвом (Буча та Ірпінь) на початку 2022 року.

  • У понеділок, 1 вересня, бійці ГУР завдали дронового удару по авіабазі росіян у тимчасово анексованому Криму та уразили два ворожі гелікоптери Мі-8 і судно.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ГУР
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
6 вересня, 2025 субота
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
Дональд Трамп
Автор Катерина Ганжа
7 вересня, 2025 неділя
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
БПЛА, шахед, дрон
Автор Анатолій Буряк
8 вересня, 2025 понедiлок
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
8 вересня
16:58
Огляд
Не перший підліток в історії: чим унікальний "кіберапостол" Карло Акутіс, якого визнали святим. Пояснюємо
16:50
Казино
PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-сторінки за рекламу казино, серед них - акаунти блогерів Заліпухи та Фільової
16:26
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 77 боїв: окупанти 31 раз атакували на Покровському напрямку
16:18
Оновлено
У будівлю Кабміну влетів не "шахед", а "Іскандер". Посол Євросоюзу показала залишки ракети
16:10
Ексклюзив
Меланія Трамп вирішила бути першою леді на своїх правах, - політична психологиня Вострова
16:00
OPINION
Російські поселенці в Україні: розв'язувати проблему слід починати вже зараз
15:52
Володимир Путін
Путін вніс у думу законопроєкт про вихід Росії з конвенції проти катувань
15:49
Огляд
Був учасником кількох воєн з Росією, а його іменем назвали сквер у столиці: 50-літній ювілей міг би відзначати доброволець і Герой України Андрій Жованик
15:44
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:11
Огляд
установчий з'їзд Народного руху України, 8-10 вереня 1989 року
Від "перебудови" до незалежності: 36 років тому виник Народний Рух України
15:02
Ексклюзив
На фото: Олена Зеленська
Саміт перших леді та джентльменів присвятять освіті, гостей годуватимуть шкільним харчуванням
15:00
Ексклюзив
Для чого мені гроші, робота, що завгодно, якщо у мене не буде свободи, - польський медійник Пшедляцкі
14:28
Пресреліз
ВАКС
ВАКС відмовив НАБУ у здійсненні розслідування у справі голови ВС без участі Жеваго,– адвокати бізнесмена
14:17
Ексклюзив
газ, ГТС
Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України
14:02
Ексклюзив
суд у справі нардепа Олексія Кузнєцова
Розпочався суд щодо арешту майна нардепа Кузнєцова, підозрюваного у корупції із закупівлею дронів і засобів РЕБ
14:00
OPINION
В якій формулі немає України
13:55
Ексклюзив
Законопроєкти, які викликали хвилю дискусій і обурень: юристка пояснила, що може змінитись через нові покарання за СЗЧ і непокору командиру
13:23
Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, робота повністю паралізована
12:56
стрілянина в Єрусалимі
У Єрусалимі сталася стрілянина: загинули 5 людей, нападників нейтралізували
12:54
Фернанду Сантуш
Азербайджан перед матчем з Україною погнав зіркового тренера
12:35
Інтерв’ю
Міхал Пшедляцкі
"Це не лише війна України, це війна за свободу Європи", – Міхал Пшедляцкі
12:30
Ексклюзив
Міхал Пшедляцкі
Журналіст - це професія моральної відповідальності, - польський журналіст Пшедляцкі
12:22
В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
12:21
Анна Нетребко
Кількасот протестувальників вийшли до Королівської опери в Лондоні через виступ путіністки Нетребко
12:12
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю знайшли уламки дрона
12:00
OPINION
Три варіанти поведінки Зеленського
11:59
Ексклюзив
ЗСУ
Законодавці ставлять військовослужбовців в гірше становище ніж злодіїв, ґвалтівників та вбивць: Біщук про законопроєкт щодо посилення відповідальності військових
11:57
Російська пропаганда запустила фейк, що ЗСУ в Купʼянську використовують школярів як "живий щит", - ЦПД
11:32
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зменшується, у кількох регіонах були відключення через обстріли РФ: ситуація в енергосистемі 8 вересня
11:30
санкції проти Росії
ЄС і США цього тижня узгодять нові санкції проти РФ, - Bloomberg
11:24
Дмитро Медведєв
Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО готується до військових навчань РФ біля кордонів Литви та Польщі, а США планують санкції для країн, що купують російську нафту. Акценти світових ЗМІ 8 вересня
10:47
Ексклюзив
"Добропілля йде шляхом Покровська та Мирнограда": журналістка Бірюкова про ситуацію у прифронтових містах Донеччини
10:36
Кулеба обговорив з делегацією місії МВФ підтримку прифронтових регіонів, у фокусі — опалювальний сезон
10:01
OPINION
Барабани, бруківка, стадіони. Кому війна, а кому — "освоєння бюджету"?
10:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар та євро у банках
09:50
На фото: російський репер Тіматі
СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі
09:42
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Гетьман: Добра новина - російська армія не збільшується, а погана - і не зменшується
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:59
сили ППО
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV