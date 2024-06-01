У Південній Кореї занепокоєні поглибленням військової співпраці Росії з КНДР

Про це повідомляє Reuters.

"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю посилює напруженість на Корейському півострові, а також впливає на поле бою в Європі", - сказав Шін.

За його словами, якщо Північна Корея продовжуватиме отримувати військові технології від Росії, значне покращення звичайних військових можливостей КНДР є неминучим ризиком.

Міністр також закликав Китай взяти на себе більш активну роль у денуклеаризації Корейського півострова.

Відповідаючи на питання про те, чи може Південна Корея прагнути отримати власну ядерну зброю, Шін сказав, що Південна Корея довіряє режиму глобального договору про нерозповсюдження ядерної зброї і що посилення американсько-південнокорейського альянсу є відповіддю на ядерні розробки Північної Кореї.