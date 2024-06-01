У Південній Кореї занепокоєні поглибленням військової співпраці Росії з КНДР
1 червня міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік заявив, що є більше доказів того, що зброя, яку Росія використовувала у війні в Україні, була незаконно імпортована з Північної Кореї
Про це повідомляє Reuters.
"Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю посилює напруженість на Корейському півострові, а також впливає на поле бою в Європі", - сказав Шін.
За його словами, якщо Північна Корея продовжуватиме отримувати військові технології від Росії, значне покращення звичайних військових можливостей КНДР є неминучим ризиком.
Міністр також закликав Китай взяти на себе більш активну роль у денуклеаризації Корейського півострова.
Відповідаючи на питання про те, чи може Південна Корея прагнути отримати власну ядерну зброю, Шін сказав, що Південна Корея довіряє режиму глобального договору про нерозповсюдження ядерної зброї і що посилення американсько-південнокорейського альянсу є відповіддю на ядерні розробки Північної Кореї.
- У п'ятницю, 31 травня, Рада ЄС запровадила нові санкції проти 6 фізичних та 3 юридичних осіб Північної Кореї через підтримку війни РФ в Україні.
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