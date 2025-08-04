У Польщі фермера оштрафували на €25 тис. за сморід зі свинарника: для сплати коштів створили збір

Про це пише PolsatNews.

До суду на фермера Шимона Клуку подали сусіди за "нестерпні запахи" з його свинарника. Тепер він має виплатити €25 тис. штрафу. Окрім того, суд зобовʼязав його вжити заходів для зменшення неприємного запаху.

Натомість міністр Краєвський вступився за фермера та пообіцяв втручання омбудсмена в цю ситуацію.

Зокрема, для покриття штрафу він також оголосив збір для фермера. Наразі вдалося зібрати близько 30 тис. злотих (€7 тис.).

"Ми домовилися, що доплатимо фермеру до тієї суми, яка була зібрана в межах онлайн-збору", – додав міністр.

Водночас польський урядовець розповів, що нині підготовлений законопроєкт, аби запобігти подібному покаранню фермерів.

"Я сподіваюся, що нам швидко вдасться провести законодавчі зміни, які дадуть можливість фермерам спокійно жити й працювати… Якщо хтось будує будинок біля залізничної колії, то він очікує, що хтось зніме з колії потяги, бо вони йому заважатимуть?" – сказав Краєвський.