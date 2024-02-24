У Польщі невідомі вкотре висипали з вагонів українську квасолю

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що ця подія сталася на польській залізничній станції "Дорогуськ" близько 9 ранку.

"Сьогодні виповнюється рівно 2 роки повномасштабної російської агресії. Україна бореться і виживає в тому числі завдяки нашому зерну. Ті, хто вчинили цей злочин, не хочуть українського миру та перемоги", - написав міністр.

Another diversion at the Polish railway station Dorohusk. At 9 a.m., unknown persons damaged railroad cars with beans.



Today marks exactly 2 years of full-scale Russian aggression. Ukraine is fighting and surviving, in part, thanks to our grain. Those who committed this crime do… pic.twitter.com/Idd7akn1Kn — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 24, 2024