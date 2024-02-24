У Польщі невідомі вкотре висипали з вагонів українську квасолю
Уранці суботи, 24 лютого, невідомі на станції "Дорогуськ" у Польщі висипали з вагонів українську квасолю
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Зазначається, що ця подія сталася на польській залізничній станції "Дорогуськ" близько 9 ранку.
"Сьогодні виповнюється рівно 2 роки повномасштабної російської агресії. Україна бореться і виживає в тому числі завдяки нашому зерну. Ті, хто вчинили цей злочин, не хочуть українського миру та перемоги", - написав міністр.
- Учора на тій самій станції невідомі відкрили зерновози з ріпаком, які прямували з України у Німеччину. Київ вимагає від Варшави знайти й покарати винних.
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