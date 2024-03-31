У Польщі підійняли військову авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні

Про це йдеться у повідомленні збройних сил Польщі.у соцмережі Х.

"Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначили у відомстві.

Там додали, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - додали у збройних силах Польщі.