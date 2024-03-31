У Польщі підійняли військову авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні
У неділю, 31 березня, у Польщі підняли в небо авіацію у зв'язку із нічною ракетною атакою російських окупантів по Україні
Про це йдеться у повідомленні збройних сил Польщі.у соцмережі Х.
"Польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - зазначили у відомстві.
Там додали, що сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації РФ у зв'язку із нанесенням ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.
"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію", - додали у збройних силах Польщі.
- Ввечері 30 березня росіяни запустили "шахеди" і ракети для обстрілу України. Під прицілом була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Крім того, ворог влучив керованим снарядом по цивільній інфраструктурі Харкова, поранено людину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе