У Польщі побудували базу для понад 1 тис. військових США
У польському Свентошуві, що на південному заході країни, завершили будівництво бази для понад 1 тис. американських військовослужбовців
Про це повідомляє PAP.
Зазначено, що базу збудували для тимчасового розміщення союзних військ для їхнього навчання.
Водночас вона слугуватиме місцем для ротаційного перебування солдатів Сполучених Штатів Америки.
"База також буде використовуватися для швидкого збору та отримання припасів, налаштування бойової техніки перед переміщенням у зону тактичного збору", - розповів бригадний генерал Даріуш Мендрала.
- 31 травня глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що його держава планує підготувати підрозділ військовозобов’язаних українців у Польщі.
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