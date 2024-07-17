У Польщі побудували базу для понад 1 тис. військових США

Про це повідомляє PAP.

Зазначено, що базу збудували для тимчасового розміщення союзних військ для їхнього навчання.

Водночас вона слугуватиме місцем для ротаційного перебування солдатів Сполучених Штатів Америки.

"База також буде використовуватися для швидкого збору та отримання припасів, налаштування бойової техніки перед переміщенням у зону тактичного збору", - розповів бригадний генерал Даріуш Мендрала.